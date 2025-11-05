|
05.11.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Tod von Dick Cheney
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Tod von Dick Cheney:
"Dick Cheney war nie ein Neokonservativer. (...) Bis in die späten 1990er Jahre agierte der Republikaner als Realist alter Schule, frei von ideologischem Furor. Das änderte sich an 9/11. (...) Die beklemmenden Stunden im Bunker des Weißen Hauses veränderten, so schildern es Weggefährten, Cheney für immer. Noch am selben Abend äußerte er die Furcht vor einem Anschlag mit Massenvernichtungswaffen. Cheneys Leben zeigte, was passiert, wenn Paranoia die Grundlage für Politik wird. Sie ist dann nämlich schlicht: Wahnsinn."/yyzz/DP/stw
