Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Wahlausgang in Baden-Württemberg

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Wahlausgang in Baden-Württemberg:

Leicht wird es der künftige Ministerpräsident von Baden-Württemberg nicht haben. Auch wenn in den letzten Tagen vor der Wahl alles nach einem Durchmarsch aussah, der es dann ja auch wurde, schlagen ihm bereits unmittelbar nach Verkündung des Endergebnisses aus alle Richtungen die Wogen entgegen. (...) Tatsächlich sollten sich alle in Baden-Württemberg das Wort von der "erwachsenen Politik" zu eigen machen. Denn unsere Freiheit, unser Wohlstand, der Sozialstaat und übrigens auch der Klimaschutz sind nur mit einer starken Mitte sicher./yyzz/DP/mis