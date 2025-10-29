29.10.2025 05:34:38

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Aktivrente

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Aktivrente:

"Was machen eigentlich die 87 Prozent, die nicht nebenbei für Geld arbeiten? Hier kommt das Ehrenamt ins Spiel. Wer weder dauernd auf Reisen sein will oder kann noch im Lehnstuhl versauern möchte, aber auch nicht verarmt ist - also weitaus die meisten oder eben die schweigende Mehrheit, sucht sich eine sinnstiftende Tätigkeit vornehmlich im sozialen Bereich. Kein Bundespräsident hat bisher den Hinweis versäumt, dass unsere Volkswirtschaft zusammenbräche, gäbe es die vielen Ehrenamtlichen nicht, die sie vor allem im unteren Bereich am Laufen halten. Sie bekommen bestenfalls Entschädigung und ganz wenige von ihnen ein Bundesverdienstkreuz. Würde es darauf hinauslaufen, dass sich mehr Menschen für die Aktivrente statt für ein Ehrenamt entscheiden, wäre sie äußerst kontraproduktiv."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

31.10.25 Oktober 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen