|
29.10.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Aktivrente
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Aktivrente:
"Was machen eigentlich die 87 Prozent, die nicht nebenbei für Geld arbeiten? Hier kommt das Ehrenamt ins Spiel. Wer weder dauernd auf Reisen sein will oder kann noch im Lehnstuhl versauern möchte, aber auch nicht verarmt ist - also weitaus die meisten oder eben die schweigende Mehrheit, sucht sich eine sinnstiftende Tätigkeit vornehmlich im sozialen Bereich. Kein Bundespräsident hat bisher den Hinweis versäumt, dass unsere Volkswirtschaft zusammenbräche, gäbe es die vielen Ehrenamtlichen nicht, die sie vor allem im unteren Bereich am Laufen halten. Sie bekommen bestenfalls Entschädigung und ganz wenige von ihnen ein Bundesverdienstkreuz. Würde es darauf hinauslaufen, dass sich mehr Menschen für die Aktivrente statt für ein Ehrenamt entscheiden, wäre sie äußerst kontraproduktiv."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.