|
12.10.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Berliner Regierungsbildung
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Berliner Regierungsbildung:
"Es ist schon bedenklich genug, dass solche Selbstverständlichkeiten unter potenziellen Koalitionspartnern überhaupt erst schriftlich fixiert werden müssen. Aber nicht genug damit, kaum war das Einigungspapier unterzeichnet, da wandten sich bereits 120 prominente Linke in einem offenen Brief gegen diese Verhandlungsgrundlage. Wer das alles sieht, der kann die Erklärung der Linken gegenüber Grünen und SPD nur als halbherzig und als ein Mittel zum Zweck betrachten."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!