Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Debatte um die Gesundheitsreform

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Debatte um die Gesundheitsreform:

"Am Schluss bleibt es ein politisches Problem: Würde die Regierung alle Vorschläge intelligent umsetzen, hätte sie dank der sozialen Medien ganz schnell alle gegen sich, denen etwas gekürzt werden soll. Effiziente Kommunikation ist also gefragt."/DP/jha