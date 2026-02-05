|
05.02.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Eröffnung einer 'KI-Fabrik' in München
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Eröffnung einer 'KI-Fabrik' in München:
"Der Vorgang zeigt, wie schnell es gehen kann, wenn man nur will: Nur ein dreiviertel Jahr nach Bekanntgabe der ersten Pläne zur digitalen Souveränität ist diese in die Tat umgesetzt. Das ist eher einem "Bayern-" als einem "Deutschland-Tempo" zu verdanken, denn der Freistaat setzt wie kein anderes Bundesland auf Hightech. Das sollte auch für andere Projekte Maßstab sein."/DP/jha
