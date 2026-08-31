Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur EU-Abstimmung in Island

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur EU-Abstimmung in Island:

"Vor einer Falschinterpretation sei gewarnt: Island hat kein abschließendes Werturteil über die EU abgegeben. Mit dem Ablästern, ja manchmal: dem Hass, von Europas Populisten auf das Bündnis hat die Reserviertheit Islands nicht viel zu tun. Die Bürger des Inselstaates waren der Meinung, dass die Sondersituation ihres Landes auch eine besondere Anbindung an die Gemeinschaft erfordert. Dabei bleibt es nun. Ein bisschen kurzsichtig war die Entscheidung trotzdem."/yyzz/DP/stw