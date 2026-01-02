Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Europapolitik

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zur Europapolitik

Welcher Politiker möchte nicht gerne in die Geschichte eingehen? Mit Mütterrente , Agrardiesel und Stromsteuersenkung wird das schwer gelingen. Die Kanzler Adenauer und Kohl haben einen festen Platz in der Geschichte, weil sie in Europa-Fragen mutig vorangegangen sind. Ähnliches wird 2026 dringend gebraucht./yyzz/DP/zb