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27.08.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur geplanten Zuckersteuer
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur geplanten Zuckersteuer:
Die Durchstechereien aus dem Hause Klingbeil erinnern an den Umgang mit dem Heizungsgesetz von Robert Habeck. Auch da war ein früher Entwurf in den Medien gelandet. Es war der Anfang vom Ende nicht nur des Gesetzes, sondern der Ampelregierung. Und es war auch das Werk einiger Medien. Sie haben, wie jetzt wieder, nicht tatsachengetreu berichtet, sondern ihr eigenes Spiel gespielt, zum Schaden der Regierung./yyzz/DP/mis
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