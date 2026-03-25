|
25.03.2026 05:34:43
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Krise der SPD
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zur Krise der SPD:
"Solange die SPD in der Bundesregierung und im Bundesrat noch einigermaßen Macht hat, sollte sie die Mittelschicht - nicht zu verwechseln mit dem, was Lobbyisten als "Familienunternehmen" bezeichnen - in den Fokus ihrer Bemühungen nehmen. Wenn sie hier die Wortführerschaft in der Koalition übernimmt, könnte es vielleicht wieder etwas werden. Mit der SPD und mit der Bundesregierung. Für alles andere gibt es schon Originale. Kopien der Rechten und Linken braucht Deutschland nicht."/yyzz/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.