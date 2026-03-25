Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Krise der SPD

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zur Krise der SPD:

"Solange die SPD in der Bundesregierung und im Bundesrat noch einigermaßen Macht hat, sollte sie die Mittelschicht - nicht zu verwechseln mit dem, was Lobbyisten als "Familienunternehmen" bezeichnen - in den Fokus ihrer Bemühungen nehmen. Wenn sie hier die Wortführerschaft in der Koalition übernimmt, könnte es vielleicht wieder etwas werden. Mit der SPD und mit der Bundesregierung. Für alles andere gibt es schon Originale. Kopien der Rechten und Linken braucht Deutschland nicht."/yyzz/DP/men