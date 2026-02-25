|
25.02.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Rolle Europas im Ukraine-Konflikt
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Rolle Europas im Ukraine-Konflikt:
"Die von Europa wirklich überzeugten Staaten und Völker können froh sein, wenn Putin am Ende nicht die ganze Idee zerstört. Das muss nicht mal mit Bomben oder Cyberkrieg geschehen, allein die ideologische Deformation einzelner Teile der Union reicht bereits, das fragile Konstrukt ins Wanken zu bringen."/DP/jha
