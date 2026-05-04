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04.05.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Sperrung der Brenner-Autobahn
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Sperrung der Brenner-Autobahn:
"In Deutschland sind Demonstrationen auf Fernstraßen grundsätzlich nicht unmöglich. Tagelange Blockaden europäischer Hauptschlagadern würde ein deutsches Verwaltungsgericht aber sicher nicht zulassen. Die Tiroler Linie hat Signalwirkung. Wer weiß, was auf der Brenner-Route und anderswo noch alles blüht."/yyzz/DP/he
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