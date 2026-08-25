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25.08.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Streikdrohung der EVG
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Streikdrohung der EVG:
"Wäre die Lage nicht so ernst, könnte dieser Kommentar schnell ins Historische abgleiten. Könnte Parallelen ziehen zwischen dem, was die Bahngewerkschaft EVG 2026 tut, und den Gewerkschaften des 19. Jahrhunderts. Als es bei Streiks nicht vorrangig ums Geld ging, sondern um das Leben und die Gesundheit von Arbeitern. Das Leben und die Gesundheit von Bahn-Beschäftigten ist, das muss man so dramatisch formulieren, gefährdet, sobald diese ihren Dienst antreten. Schon alltägliche Situationen können eskalieren - wie die Ticketkontrolle, die Serkan Calar das Leben kostete und seinen Söhnen den Vater nahm."/yyzz/DP/he
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