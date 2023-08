Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Wirtschaft

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Wirtschaft:

"Erneut macht in der Ampel-Koalition das böse Wort "Blockade" die Runde. Wieder streiten sich FDP und Grüne. War zuletzt der FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing das Ziel der Vorwürfe, weil der angeblich den Klimaschutz im Verkehrssektor blockiere, so ist es nun die grüne Familienministerin Lisa Paus. Weil sie das sogenannte Wachstumschancengesetz von FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner gestoppt habe. Also braucht es wieder eine Kabinettsklausur in Meseberg, um die Wogen zu glätten. Es wird an Kanzler Olaf Scholz höchstpersönlich liegen, ob es einmal mehr gelingt, Grüne und FDP zu gemeinsamer Regierungsarbeit anzuhalten. Alleine schaffen sie es offensichtlich nicht."/DP/jha