15.11.2026 10:49:39

Pressestimme/'NZZ am Sonntag': Retourkutsche für den US-Vizepräsidenten

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die "Neue Zürcher Zeitung am Sonntag" kommentiert die Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf die Kritik seines Vizepräsidenten am Iran-Krieg:

"Schon einen Tag nach den Midterms hat US-Vizepräsident JD Vance eine Fehde mit seinem Chef angezettelt. Er machte den von Donald Trump begonnenen Iran-Krieg für die Wahlniederlage der Republikaner verantwortlich. Der Präsident gestand grimmig ein, diese Analyse "stimme größtenteils", verteidigte aber den Krieg.

Es war zweifellos Vance' Versuch, sich für eine Kandidatur 2028 von Trumps Politik abzugrenzen. (...) Es war Vance, der sich vor dem Militärschlag für ein Abkommen einsetzte, doch die Verhandlungen scheiterten, und Trump schlug los - vielleicht sogar, um ihm zu schaden. Immerhin hatte Vance den Krieg schon zuvor öffentlich abgelehnt. Trump sagte damals nur, Vance ticke "philosophisch ein bisschen anders" als er.

Nun hat er dem untreuen Wiederholungstäter eine Retourkutsche verpasst, ihn aus den Verhandlungen mit Iran genommen und ein Abkommen für überflüssig erklärt. Das dämpft jede Hoffnung auf eine schnelle diplomatische Lösung - und verkleinert den politischen Spielraum des Vize. Trumps Rache stand im Kleingedruckten: Vance solle "seine vollständige und uneingeschränkte Aufmerksamkeit" der "massiven Korruption und Kriminalität" in demokratisch regierten Gliedstaaten widmen. Zu gewinnen gibt es da wenig."/pau/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:18 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08:33 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen