14.11.2026 11:19:38

Pressestimme/'NZZ': Die Gen-Z-Proteste sind voller Widersprüche

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die "Neue Zürcher Zeitung" kommentiert am Samstag die Demonstrationen junger Menschen in vielen europäischen Ländern:

"Hunderttausende von jungen Menschen demonstrieren, weil sie sich von der Politik ignoriert fühlen. Sie wollen ein anderes System. Es ist eine rohe Kraft, angetrieben durch Zukunftsangst und Enttäuschung, befeuert durch soziale Netzwerke. Dabei mischen sich radikalisierte Plünderer und Krawallbrüder mit friedlichen Schülern und Studentinnen.

Die Proteste sind explosiv, weil sich in ihnen Bruchlinien der europäischen Gesellschaften spiegeln. Sie sind widersprüchlich und fragmentiert, weil das auch die Generation Z ist. Sie sind unberechenbar und schwer zu fassen, weil ihre Themen zwar ein allgemeines Unbehagen ausdrücken, gleichzeitig aber vage bleiben. Die Protestwelle passt so zum europäischen Zeitgeist in der neuen Weltunordnung. (...)

Die Gen-Z-Proteste sind voller Widersprüche. Ihr positiver Ausdruck sind die Hunderttausende, die friedlich eine bessere Zukunft fordern. Ihre hässliche Fratze ist die Geilheit auf Zerstörung. Damit werden alle zu Geiseln der Gewalt. (...)

Solange sich die Enttäuschten der Gen Z nicht von der Gewalt emanzipieren, entsteht keine Bewegung. Dann bleiben die Proteste durch ihre Widersprüche fragmentiert und auf individuelle Alltagsprobleme beschränkt. Das passt zwar zu unseren vereinzelten Gesellschaften. Doch für einen Wandel braucht es das Gegenteil: Allianzen und Dialog über Bubbles und Generationen hinweg. Slogans wie "Gen Z regelt" wirken aber selbstbezogen und abweisend. Und wenn die Gewalt anhält, wird die politische Reaktion Repression sein, kein Eingehen auf die Bedürfnisse der Jungen."/pau/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen