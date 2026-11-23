ZÜRICH (dpa-AFX) - Die "Neue Zürcher Zeitung" kommentiert am Montag das Scheitern der Weltklimakonferenz in Antalya (COP31):

"2015 hat die COP21 beschlossen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das ist nur mit einem Ausstieg aus den fossilen Energien möglich. Die Verweigerung dieses Schritts kommt einem Frontalangriff auf das Pariser Abkommen gleich. Genau das ist in Antalya geschehen. Besonders frustrierend für die Europäer ist der Umstand, dass es noch vor drei Jahren an der Konferenz in Dubai gelungen ist, einen ähnlichen Passus zu beschließen. Antalya markiert einen Rückschritt der globalen Klimapolitik.

Ein weltweites Förderverbot für Erdöl, Gas und Kohle ist politisch nicht durchsetzbar, das hat Antalya wieder einmal sichtbar gemacht. Warum sollten Länder wie Saudi-Arabien, Russland oder die USA (Letztere sind mittlerweile nicht mehr Teilnehmer) freiwillig darauf verzichten, die Schätze unter ihrem Boden zu heben? (...)

Der Rückschlag von Antalya ist aber auch nicht zu hoch zu bewerten. Zunächst geht es um Buchstaben und Zahlen, um Symbolik. In der realen Welt schreitet die Transformation von den "schmutzigen" fossilen Energieträgern hin zur "saubereren" Elektrizität rasch voran. Dank fortschrittlichen Technologien primär aus China ist der Umbau an vielen Orten attraktiv. Diese globale Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten."/pau/DP/zb