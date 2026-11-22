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22.11.2026 13:19:38
Pressestimme/'NZZ': Trotz Widerstand beschleunigt sich die Energiewende
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die "Neue Zürcher Zeitung am Sonntag" kommentiert die Weltklimakonferenz in Antalya:
"Die fossilen Brennstoffe dominieren den weltweiten Energiemix weiter. Der Widerstand gegen den Ausstieg aus ihnen erklärt sich durch wirtschaftliche, finanzielle, aber auch gesellschafts- und entwicklungspolitische Interessen. So auch in diesem Jahr an der Klimakonferenz in Antalya. Dabei drehte sich die Diskussion vor allem um die Elektrifizierung der Wirtschaft. (...)
Bis zum Ende rangen die Beteiligten mit der Frage, ob diese Elektrifizierung an saubere Energietechnologien gekoppelt werden solle - oder nicht. Widerstand kam von großen Schwellenländern wie Indien und Saudi-Arabien. Viele Aktivisten, aber auch Vertreter kleiner Inselstaaten und armer Entwicklungsländer warnten noch am Samstag davor, vor den fossilen Brennstoffen zu kapitulieren.
Die Sorgen sind berechtigt, gleichzeitig gehört das rhetorische Drama zu den Klimakonferenzen dazu. Was aber auch stimmt: Die Energiewende beschleunigt sich in vielen Regionen der Welt. Erneuerbare Energien und die Atomkraft ergeben zunehmend auch aus Gründen der Energiesicherheit Sinn. An diesem Fortschritt ändert auch ein vager Beschluss in Antalya nichts. Das sind gute Nachrichten."/pau/DP/zb
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