Pressestimme: 'OM-Medien' zu Habeck/Hybrid-Fahrzeuge

VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - Die "OM-Medien" zu Habeck/Hybrid-Fahrzeuge:

"Das Ende der staatlichen Förderung zum Kauf von Hybrid-Fahrzeugen war eine längst fällige Notbremsung. Autos die batteriebetrieben und mit Sprit fahren können, sind längst marktreif, also genauso teuer wie Diesel oder reine Benziner. Was gibt es da also noch zu fördern? Besonders Unternehmen hübschen ihre Fahrzeugflotte gerne mit dicken Hybrid-Bolliden auf und streichen dafür die Förderung ein. In vielen dieser Autos packen die Fahrer das Kabel bis zur Leasingrückgabe nicht einmal aus. Denn natürlich macht der viel zu kleine Elektroantrieb mit 60 Kilometern Reichweite für Außendienstler und Firmenchefs, die viel unterwegs sind, keinen Sinn. So ist der Hybrid keine Ergänzung zum E-Auto. Er konterkariert den Fördergedanken geradezu, weil er genauso umweltschädlich ist wie reine Benziner oder Diesel. Dafür darf der Staat keinen Cent mehr geben."/yyzz/DP/men