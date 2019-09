Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Söder/Forschungsprogramm

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Söder/Forschungsprogramm:

"Man wird ja wohl noch träumen dürfen! Ministerpräsident Markus Söder kann von seiner Vision eines neukonfigurierten High-Tech-Bayern nicht lassen. "Laptop und Lederhose" war einmal, nun gilt "Künstliche Intelligenz und Raumanzug". Deshalb will der CSU-Chef die "nächste Stufe" der weißblauen Rakete zünden. Wenn Söders Träume freilich wahr werden und nicht platzen sollen, ist mehr nötig als eine Grundsatzrede mit vagem Klingeln in der Kasse. Dass die "Raketen"-Strategie der CSU zeitlich mit teuren Klimaschutz-Aktivitäten zusammenfällt, kommt erschwerend hinzu. Aber vielleicht ergänzt das eine ja das andere. Im Zukunftslabor Bayern könnten schließlich all die technologischen Finessen erarbeitet werden, mit denen Markus Söder der Klimawende auf die Sprünge helfen will. Welche Win-win-Situation!"/DP/jha