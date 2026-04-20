|
20.04.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu 1000-Euro-Prämie
PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu 1000-Euro-Prämie:
"Es hätte Union und SPD klar sein müssen, dass auch Staatsdiener die Prämie gerne haben wollen. Dummerweise strecken sich die Finanzminister von Bund und Ländern in diesen Monaten angestrengt, um die klaffenden Löcher im Haushalt des nächsten Jahres stopfen zu können. Zusatzbelastung der Unternehmen, Zusatzbelastung der Staatskasse? Besondere Ironie der Sache: Die Betriebe wären es, die erstens die Prämie für ihre Mitarbeiter erwirtschaften müssten und zweitens auch die zusätzlichen Steuern, die die öffentliche Hand für den Bonus benötigte. Dieser Schachzug war unüberlegt und ein Anfängerfehler."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.