PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Angriff auf die Krim-Brücke:

"Die Ukraine hat eine wichtige Versorgungsader von Putins Armee schwer beschädigt. Ein längerer Ausfall würde den Nachschub über die Krim erschweren und den Druck auf die übrigen Transportwege erhöhen, die in Reichweite ukrainischer Drohnen liegen. Den Zusammenbruch der Südfront bedeutet das noch nicht. Dennoch belegen die Schläge auch gegen Industrieanlagen in Tatarstan die Wirksamkeit der von der Ukraine selbst entwickelten Flamingo-Mittelstreckenraketen. Die Attacken zeigen, worauf Kiew zum Beginn des Winters zielt: Russland soll den Krieg nicht länger aus einem vermeintlich sicheren Hinterland befeuern können."/DP/jha