|
18.11.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Angriff auf die Krim-Brücke
PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Angriff auf die Krim-Brücke:
"Die Ukraine hat eine wichtige Versorgungsader von Putins Armee schwer beschädigt. Ein längerer Ausfall würde den Nachschub über die Krim erschweren und den Druck auf die übrigen Transportwege erhöhen, die in Reichweite ukrainischer Drohnen liegen. Den Zusammenbruch der Südfront bedeutet das noch nicht. Dennoch belegen die Schläge auch gegen Industrieanlagen in Tatarstan die Wirksamkeit der von der Ukraine selbst entwickelten Flamingo-Mittelstreckenraketen. Die Attacken zeigen, worauf Kiew zum Beginn des Winters zielt: Russland soll den Krieg nicht länger aus einem vermeintlich sicheren Hinterland befeuern können."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX beenden Handel im Minus -- Dow letztlich schwächer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach unten. An der Wall Street zeigten sich unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.