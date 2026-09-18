18.09.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Annäherung von Kanada und EU

PFORZHEIM (dpa-AFX) - 'Pforzheimer Zeitung' zu Annäherung von Kanada und EU

Kanada und die EU - das "matcht": demokratisch, rohstoffreich, weltoffen, sicherheitspolitisch wichtig und ebenso genervt von US-Präsident Donald Trumps Zollpolitik. Eine EU-Sondermitgliedschaft klingt deshalb nach einem guten Deal und einem starken Symbol. Doch wenn, dann braucht es ein klar begrenztes Format: enge Kooperation, konkrete Verpflichtungen, aber kein Stimmrecht und keine Mitgliedschaft durch die Hintertür. Die EU darf dabei nicht ihre eigene Nachbarschaft vor den Kopf stoßen. Und es darf daraus keine antiamerikanische Allianz werden. Europa braucht mehr Eigenständigkeit, aber nicht in Konfrontation zu Amerika. Wer Trumps Launen mit demonstrativer Abkehr beantwortet, spielt ihm am Ende in die Hände. Die richtige Antwort lautet: enger zusammenarbeiten, selbstbewusster agieren, aber die USA nicht zum Gegner erklären. Sonst wird Europa sich verheben./yyzz/DP/zb

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