Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Debatte um einen europäischen Atomschirm

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Debatte um einen europäischen Atomschirm:

"Es ist vernünftig, alle Szenarien zu prüfen. Dazu gehören auch Überlegungen der Skandinavier, Deutschland an einem atomaren Schutzschirm zu beteiligen. Die Modalitäten können ähnlich wie die heutige nukleare Teilhabe an den US-Atomwaffen gestaltet werden. Über eines jedoch muss sich jeder, der mehr nukleare Fähigkeiten in Europa fordert, im Klaren sein: "Die Bombe" entbindet nicht von der Pflicht, die konventionellen Streitkräfte auf Vordermann zu bringen. Wie viel da noch zu tun ist, haben zehn ukrainische Drohnen-Experten auf erschreckende Weise gezeigt, die während einer Übung im vergangenen Jahr zwei Nato-Bataillone im Alleingang "besiegt" haben."/yyzz/DP/he