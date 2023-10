Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu deutscher Migrationsdebatte

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zu deutscher Migrationsdebatte:

"Die Migrationspolitik in Deutschland steht am Scheideweg. Sie muss sich zwischen humanitären Erwägungen und dem Erhalt der gesellschaftlichen Stabilität entscheiden. Einen ersten Parteien-Konsens scheint es bei der Erleichterung der Arbeitsaufnahme für Asylbewerber geben zu können. Union, FDP, Grüne und auch führende SPD-Politiker sind dafür, Asylbewerbern schneller nach der Ankunft eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Kniffliger wird es bei der Frage der Asylbewerberleistungen. Sie auf Sach- statt Geldleistungen umzustellen, wäre ein sinnvoller Schritt - allein, die Kommunen scheuen den bürokratischen Aufwand. Zudem wäre die Angleichung der Asylbewerberleistungen, gemessen an der unterschiedlichen Kaufkraft, innerhalb der EU ein überfälliger Schritt. Idealerweise sollte das ein Teil des Maßnahmenpakets der EU-Asylrechtsreform sein, der nachverhandelt werden muss."/al/DP/men