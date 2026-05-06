06.05.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu ein Jahr Kanzler Merz

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu ein Jahr Kanzler Merz:

"Vor einem Jahr wurde Friedrich Merz zum Regierungschef gewählt. Seine großen Versprechen konnte er bislang nicht erfüllen. Er könnte weiter sein, doch ein Charakterzug wird ihm immer wieder zum Verhängnis. Merz sagt zu oft, was er denkt. Als Oppositionspolitiker wirkte das erfrischend, als Regierungschef haben Worte ein anderes Gewicht. Diese mangelnde Impulskontrolle in der Wortwahl haben ihn und die Koalition ihn schon mehrfach in Schwierigkeiten gebracht. Und auch das Werben um die Unterstützung anderer ist nicht die große Stärke des Bundeskanzlers. Er geht davon aus, dass alle die Notwendigkeit zum tiefgehenden Umbau des Landes so sehen wie er. In einer vielgestaltigen Gesellschaft ist das aber nicht der Fall. Das Gute daran: Merz kann sich im zweiten Jahr seiner Kanzlerschaft das Leben selbst sehr einfach leichter machen."/DP/jha

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