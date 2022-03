Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Energiepreisen

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Energiepreisen:

"Die Energiepreise sind zur neuen sozialen Frage geworden. Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Angesichts der zugespitzten Lage reicht das Entlastungspaket, auf das sich die Ampel geeinigt hat, hinten und vorne nicht aus. Sie muss schnell nachlegen. Es ist unabdingbar, viele Milliarden Euro zu investieren, um die größte europäische Volkswirtschaft unabhängig von Gas, Kohle und Öl zu machen. Doch das dauert. Jetzt muss es darum gehen, die Bürger zu entlasten. Etwa durch eine Senkung der Steuern auf Energie. Wobei sicherzustellen ist, dass davon wirklich die Kunden profitieren. Richtig ist auch, in dieser Ausnahmesituation die Kern- und Kohlekraftwerke in Reserve zu halten. Um die Versorgungssicherheit und die Stabilität der Netze sicherzustellen. Erdgas ist zu wertvoll geworden, um massenhaft zur Stromerzeugung verfeuert zu werden."/yyzz/DP/he