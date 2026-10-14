Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Erbschaftsteuer

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zu Erbschaftsteuer:

"Der Hinweis auf Arbeitsplätze darf kein Freibrief sein, große Privatvermögen am Fiskus vorbeizuschleusen. Aber ebenso wenig darf die berechtigte Kritik an Privilegien zum Vorwand werden, Firmen das Geld für Investitionen und ihre Zukunft zu entziehen. Auch lange Zahlungsfristen lösen das Problem nicht automatisch. Sie verteilen die Belastung, schaffen aber kein zusätzliches Geld. Die Politik muss deshalb genauer unterscheiden: Was schützt den Fortbestand eines Unternehmens, was lediglich den Wohlstand seiner Eigentümer? Darauf kommt es an. Hoffentlich auch, wenn Karlsruhe in einigen Monaten sein Urteil verkündet."/yyzz/DP/men