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13.08.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Frühstartrente
PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Frühstartrente:
"Wer sich früh mit der Geldanlage befasst, selbst wenn das für die Eltern vielleicht kein großes Thema ist, wer versteht, wie Kurse reagieren, dass sich ein langer Atem lohnt, und dass breit gestreute Anlagen und Dividenden kein Hexenwerk sind, gewinnt nicht bloß ein eigenes Depot. Er sammelt das Wissen, um im Laufe seines Berufslebens durchaus ein ansehnliches Vermögen anzuhäufen. Der Staat behandelt die junge Generation nicht nur als künftige Beitragszahler, sondern unterstützt sie dabei, schon früh eigenes Vermögen aufzubauen. Das ist ein Beitrag zu mehr Generationengerechtigkeit."/DP/jha
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