Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Gewalt in Partnerschaften

"Schon die offiziellen Zahlen, die das Bundeskriminalamt gestern vorgestellt hat, sind erschütternd. Daran ändert der leichte Rückgang im vergangenen Jahr nichts. Zwar gibt es Gesetze, die Übergriffe unterbinden sollen. So können prügelnde Partner für zehn Tage der Wohnung verwiesen werden. Aber für die Behörden ist die Sache erledigt, wenn Opfer keine Anzeige erstatten. Doch viele Menschen bekommen mit, was los ist. Sie hören die Schreie, sehen die Hämatome. Und tun nichts. Das muss sich ändern. Neben Plätzen in Frauenhäusern muss es mehr Beratung und Prävention und somit auch Therapieprogramme für Täter und potenzielle Täter geben. Es muss mit größerem Nachdruck deutlich gemacht werden, dass für Gewalt in der Beziehung und frauenfeindliche Rollenbilder kein Platz ist in Deutschland."