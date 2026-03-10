10.03.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Ministerpräsidentenamt Baden-Württemberg

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Ministerpräsidentenamt in Baden-Württemberg:

"Die CDU will den Preis für eine Weiterführung der grün-schwarzen Koalition treiben. Sie tut das mit gutem Recht, schließlich haben die Christdemokraten die große Mehrheit der Direktmandate geholt und liegen auch bei den Zweitstimmen nur knapp hinter den Grünen. Aber die klaren Unterschiede der Erst- und Zweitstimmenergebnisse zeigen eben auch: Die Mehrheit der Menschen will Cem Özdemir als Ministerpräsidenten. Und nicht Manuel Hagel. Eine bittere Erkenntnis für die CDU. Diese Tatsache zu akzeptieren, fällt der Partei offenbar noch schwer. Viel einfacher ist es dagegen, die eigene Niederlage einer angeblichen Schmutzkampagne zuzuschreiben oder mit der Tatsache zu überdecken, dass man genauso viele Sitze wie die Grünen geholt hat. Aber all das ändert nichts daran: Özdemir beansprucht das Amt zurecht für sich allein."/yyzz/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen