Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Niger-Putsch, Russlands Afrika-Annäherung

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Niger-Putsch und Russlands Afrika-Annäherung:

"Nach dem Putsch in Niger droht ein weiterer afrikanischer Staat in Chaos und Gewalt untergehen. Der festgesetzte Präsident Mahamed Bazoum der einzige demokratisch gewählte Staatschef, der noch bereit ist, mit den USA und der EU militärisch zu kooperieren und mit ihnen gemeinsam gegen islamistischen Terror zu kämpfen. Sollten nun die Militärs die Macht übernehmen, würde sich vor allem einer darüber freuen: Wladimir Putin , der bei seinem Afrika-Gipfel gerade Staatschefs aus 21 afrikanischen Ländern um sich versammelt hat. Doch er reicht ihnen die Hand nicht als Freund und Partner, sondern als Erpresser. Spätestens mit dem Ende des Getreideabkommens mit der Ukraine hat er sie in der Hand: Politische Unterstützung gegen russisches Korn. Putin nimmt hungernde Völker als Geiseln. Und genau das dürfte auch sein Plan für Niger sein. Und sind die Wagner-Söldner dann erst einmal im Land, ist der Westen aus dem Spiel."/al/DP/nas