Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Reisewarnungen

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Reisewarnungen:

"Es ist wieder ernst. Die zahlreichen neuen Reisewarnungen, die die Bundesregierung jetzt ausgesprochen hat, sind das nächste untrügliche Zeichen dafür, dass die zweite Corona-Welle angerollt ist. An vielen beliebten Orten in Europa. Aber auch in Deutschland. Es klingt banal, aber man darf nicht unterschätzen: Im Frühjahr und Sommer hat das gute Wetter zumindest die Laune oben gehalten, auch bei jenen, die zuhause bleiben mussten. Zumal es jede Menge Lockerungen gab. Im Herbst droht wettertechnisch jedoch Tristesse, der Frustpegel dürfte dadurch steigen. Aber: In der jetzigen Lage gilt es, verantwortlich zu handeln. Reisewarnungen sind keine Verbote. Aber über die Folgen eines Urlaubes im Risikogebiet für sich und andere sollte sich jeder im Klaren sein."/yyzz/DP/nas