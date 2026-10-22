Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Schufa

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Schufa:

Einen Kredit garantiert Verbrauchern das Urteil nicht. Es stärkt nur ihr Recht, zu verstehen, warum sie keinen bekommen haben. Für die Schufa hätte es also schlimmer kommen können. Zumal die aktuellen Verfahren das alte System betrafen. Doch auch, wer wegen einer früheren Bewertung keinen Vertrag bekam, verdient eine verständliche Erklärung. Der Hinweis auf den neuen Score mit zwölf veröffentlichten Kriterien und einer nachvollziehbaren Punkteberechnung reicht dafür nicht. Verbraucherschützer sehen zwar einen Fortschritt, aber auch weiter ein Fairness-Defizit. Die Schufa sollte nicht nur mit mehr Transparenz werben, sondern den Betroffenen ihre Fragen beantworten. Möglichst ohne den nächsten Gang vor Gericht./yyzz/DP/mis