Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Selenskyjs Besuch in Brüssel

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Selenskyjs Besuch in Brüssel:

"Europa hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als Verteidiger der freien Welt gefeiert und ihm den größtmöglichen Bahnhof bereitet. Eine eindrucksvolle Inszenierung, die allerdings Hoffnungen in der Ukraine schürt, die schwer in Einklang zu bringen sind mit dem, was die EU wirklich zu leisten bereit und in der Lage ist. Gewiss, sie unterstützt die Ukraine finanziell und mit Waffen. Ein Beitritt jedoch, daran darf kein Zweifel bestehen, liegt in weiter Ferne. An den Kriterien wird nicht gerüttelt. Ohne Stabilität und einen Frieden mit Russland kann die Ukraine schon wegen der Beistandsklausel im EU-Vertrag nicht beitreten. Was an den besonderen Beziehungen und der Verantwortung Europas für die Ukraine aber nichts ändert."/yyzz/DP/he