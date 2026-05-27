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27.05.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Sozialreformen
PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Sozialreformen:
"Deutschland macht sich ehrlich: Ohne tiefgreifende Korrekturen im Sozialbereich wird es nicht mehr gehen. Zu lange haben Regierungen den Bürgern Zumutungen erspart. Nun ist es so weit. Beinahe täglich werden bestimmte Bevölkerungsgruppen auf Opfer vorbereitet. Aktuell die Beamten. Die Pensionslasten laufen seit Jahren aus dem Ruder. Doch wäre es eine Illusion anzunehmen, Beamte könnten geschlossen in die gesetzliche Rentenversicherung überführt werden. Politisch vergleichsweise bequem sind Gesundheitsministerin Nina Warkens Pläne, Kinderlose in der Pflegeversicherung stärker zur Kasse zu bitten. Massiver Widerstand ist kaum zu erwarten, denn sie lassen sich leicht moralisch in die Defensive drängen. Zu begrüßen wäre aber, wenn die Regierung Reformpläne aus einem Guss vorlegen würde, statt ständig einzelne Details zu diskutieren. Das gilt etwa auch für das Elterngeld."/yyzz/DP/men
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