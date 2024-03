Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Taurus

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Taurus:

"Scholz kann gute Gründe dafür haben, die Taurus-Raketen in den heimischen Waffenbunkern zu belassen. Es ist auch definitiv eine schwierige Abwägung. Doch ohne tragfähige Begründung ist es nicht weit her mit der Besonnenheit, die der Kanzler für sich in Anspruch nimmt. Dass bei der Entscheidung über die Militärhilfe immer auch Wahlaussichten eine Rolle spielen - Scholz als Friedenskanzler - gehört zum Geschäft des Politischen. Aber ohne tragfähige Argumente verkäme es zum blanken Opportunismus."/yyzz/DP/ngu