|
06.08.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Urteil gegen junge Rechtsterroristen
PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung"" zu Urteil gegen junge Rechtsterroristen:
"Die neue Radikalisierung entsteht kaum mehr im Hinterzimmer einer Kameradschaft, sondern auf Tiktok, Instagram, in Chats, Foren und auf Gaming-Plattformen. Ermittler beobachten, wie sich junge Menschen schon nach kurzer Zeit für rechtsextreme Anschläge rekrutieren lassen. Das Netz ist nicht die alleinige Ursache. Ausgrenzung, Gemeinschaft und vermeintliche Ordnung spielen eine Rolle, das Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit zu etwas "Höherem". Da fällt rechtsextreme Ideologie auf fruchtbaren Boden. Nötig ist deshalb nicht nur ein konsequentes Vorgehen gegen Rekrutierer und Gewaltpropaganda, sondern auch verlässliche Jugend- und Sozialarbeit, Schulsozialarbeit, politische Bildung, Medienkompetenz und niedrigschwellige Beratungs- und Ausstiegsangebote."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.