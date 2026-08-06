Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Urteil gegen junge Rechtsterroristen

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung"" zu Urteil gegen junge Rechtsterroristen:

"Die neue Radikalisierung entsteht kaum mehr im Hinterzimmer einer Kameradschaft, sondern auf Tiktok, Instagram, in Chats, Foren und auf Gaming-Plattformen. Ermittler beobachten, wie sich junge Menschen schon nach kurzer Zeit für rechtsextreme Anschläge rekrutieren lassen. Das Netz ist nicht die alleinige Ursache. Ausgrenzung, Gemeinschaft und vermeintliche Ordnung spielen eine Rolle, das Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit zu etwas "Höherem". Da fällt rechtsextreme Ideologie auf fruchtbaren Boden. Nötig ist deshalb nicht nur ein konsequentes Vorgehen gegen Rekrutierer und Gewaltpropaganda, sondern auch verlässliche Jugend- und Sozialarbeit, Schulsozialarbeit, politische Bildung, Medienkompetenz und niedrigschwellige Beratungs- und Ausstiegsangebote."/yyzz/DP/he