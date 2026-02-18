18.02.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Vetternwirtschaftsvorwürfen gegen AfD

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zu Vetternwirtschaftsvorwürfen gegen AfD:

"Aufschlussreich ist der Umgang der Partei mit ihrem Family-and-Friends-System. Die Bundesspitze demonstriert Härte und will den Ausschluss des Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt, der eine "Selbstbedienungsmentalität" in der AfD kritisiert hatte - und dem nun parteischädigendes Verhalten vorgeworfen wird. Nach außen entsteht das Bild einer Partei, die dort streng ist, wo interne Kritiker unbequem werden, und großzügig, wo es um ein System gegenseitiger Gefälligkeiten geht."/yyzz/DP/men

