Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zum Lambrecht-Rücktritt

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zum Lambrecht-Rücktritt:

"Der Job ist schon in normalen Zeiten eine Zumutung. Doch jetzt, angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine, braucht es schon viel Überzeugungskraft, jemandem dieses Amt schmackhaft zu machen. Auch deshalb ist es gut, dass Scholz durchsickern ließ, auf die Parität zu verzichten. Zum einen kann's jetzt nicht um Geschlechterfragen gehen, sondern einzig um die Kompetenz. Zum anderen gilt es als dennoch als gut denkbar, dass zum vierten Mal in Folge eine Frau das Sagen haben wird: Mit Eva Högl und Siemtje Möller gelten gleich zwei SPD-Politikerinnen als profunde Kennerinnen der Bundeswehr . Sollte es eine der beiden werden, müsste sie sich nun nicht mehr mit dem Vorurteil herumschlagen, nur der Quote wegen Karriere zu machen. Allein schon deshalb war das Aufheben der Parität ein kluger Schachzug. Viele davon hat's rund ums Verteidigungsministerium in den vergangenen Monaten ja leider nicht gegeben."/kkü/DP/men