11.05.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zum Stopp des Bundestags-Bauprojekts

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zum geplanten Stopp des Bundestags-Bauprojekts:

"Das Signal, das von diesem Stopp ausgeht, reicht weit über die konkrete Baustelle an der Spree hinaus: Der Bundestag ist eben kein Selbstzweck, sondern eine öffentliche Institution, die sich auch an der eigenen Ausgabenmoral messen lassen muss. Wenn pro Arbeitsplatz Summen fällig werden, die verglichen mit dem normalen Büromarkt jede Dimension sprengen, ist die Kritik nicht kleinlich, sondern berechtigt. Klöckner und Nouripour beweisen nun, dass es auch anders geht: Einräumen, dass man sich ein Megaprojekt nicht mehr leisten will. Und den Mut aufbringen, politisch gegen eingefahrene Mechanismen aus den Zeiten gefüllter Kassen anzutreten. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung."/yyzz/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen wenig bewegt -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen