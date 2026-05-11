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11.05.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zum Stopp des Bundestags-Bauprojekts
PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zum geplanten Stopp des Bundestags-Bauprojekts:
"Das Signal, das von diesem Stopp ausgeht, reicht weit über die konkrete Baustelle an der Spree hinaus: Der Bundestag ist eben kein Selbstzweck, sondern eine öffentliche Institution, die sich auch an der eigenen Ausgabenmoral messen lassen muss. Wenn pro Arbeitsplatz Summen fällig werden, die verglichen mit dem normalen Büromarkt jede Dimension sprengen, ist die Kritik nicht kleinlich, sondern berechtigt. Klöckner und Nouripour beweisen nun, dass es auch anders geht: Einräumen, dass man sich ein Megaprojekt nicht mehr leisten will. Und den Mut aufbringen, politisch gegen eingefahrene Mechanismen aus den Zeiten gefüllter Kassen anzutreten. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung."/yyzz/DP/men
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