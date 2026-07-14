14.07.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zur Erhöhung der Tabaksteuer

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zur Erhöhung der Tabaksteuer:

"Besonders zynisch an der Steuerlogik ist, dass sie die Falschen am härtesten trifft: Menschen mit wenig Geld, denen es trotz aller Appelle nicht gelingt, von der Kippe loszukommen. In der Praxis heißt das oft: Um die Sucht zu finanzieren, wird bei Lebensmitteln und Freizeit oder bei den Kindern gespart, für die etwa der Kino- oder Freibadbesuch ausfällt. Eine verantwortungsvolle Finanz- und Suchtpolitik braucht ein schlüssiges Gesamtkonzept, das Gesundheit schützt, soziale Härten abfedert und kriminelle Nebenwirkungen wirksam begrenzt. Das jedoch bleibt die Koalition schuldig."/yyzz/DP/he

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