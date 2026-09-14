|
14.09.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zur KI-Debatte
PFORZHEIM (dpa-AFX) - 'Pforzheimer Zeitung' zur KI-Debatte
Europa könnte den Weg weisen. Der AI Act verlangt von Anbietern besonders mächtiger Modelle Transparenz, technische Dokumentation, Risikoanalysen und Schutzmaßnahmen. Für Modelle mit systemischen Risiken gelten zusätzliche Pflichten. Das ist kein Bremsklotz, sondern die Regel, die für Flugzeuge, Arzneimittel und Kernkraft selbstverständlich ist: erst testen, dann auf die Gesellschaft loslassen. Nötig sind unabhängige Prüfungen vor dem Einsatz neuer Modelle, Meldepflichten für Sicherheitsvorfälle und die klare Haftung für Konzerne. Der Geist muss nicht zurück in die Flasche gestopft werden. Aber er gehört an die Kandare./yyzz/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.