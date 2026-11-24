KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die liberale dänische Tageszeitung "Politiken" kommentiert am Dienstag das Scheitern der Weltklimakonferenz (COP31) in der Türkei:

"Die EU hat ein unzureichendes Abkommen praktisch verhindert. Das war politisch notwendig, auch wenn dadurch die kommenden Klimagipfel geschwächt werden könnten. Der Entwurf des Abkommens ließ die Menschen im Stich, die die Klimakonferenzen schützen sollen. Er ließ der Ölindustrie freie Hand. Zudem fehlte ein verbindliches Ziel für den Ausbau erneuerbarer Energien.

Die dramatische Entscheidung der EU bringt deshalb auch eine politische und wirtschaftliche Verantwortung mit sich. Die EU muss ihren eigenen Ankündigungen nun Taten folgen lassen, die Warnungen der Wissenschaft vor der weiteren Verbrennung fossiler Energieträger ernst nehmen und sich im notwendigen Tempo von Öl lösen. Wir müssen zeigen, dass wir bereit sind, bei der notwendigen grünen Transformation voranzugehen."/wbj/DP/zb