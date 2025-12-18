18.12.2025 05:34:41

Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu AfD-Streit zur Wehrpflicht

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu AfD-Streit zur Wehrpflicht:

"Die Zerstrittenheit der AfD im zentralen Punkt der Wehrpflicht und ihr gleichzeitiges Anbiedern an Despoten wie Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping weckt Zweifel an ihrer Vaterlandsliebe und Systemtreue. Christdemokraten, die von einem Aufweichen der Brandmauer und einem Ausnutzen der 'Mehrheit rechts der Mitte' träumen, sollten sich bewusst sein, dass mit so einer Partei keine stabile Koalition auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung möglich ist."/yyzz/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen