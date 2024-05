Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu EU-Verschuldungsregeln

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu EU-Verschuldungsregeln:

"Schon in der Vergangenheit setzten sich zahlreiche Länder beständig über die geltenden Regeln hinweg. Ganz vorne mit dabei: Deutschland. Es wird nun gerade wieder so die Kriterien einhalten und geriert sich schon wieder als oberster Hüter der Finanzstabilität. Wirklich vorbildlich sind wohl eher Estland und Bulgarien mit Schuldenquoten von 20 und 23 Prozent. Gerade die großen Volkswirtschaften sind massiv überschuldet. Italien (137 Prozent), Frankreich (110 Prozent) und Spanien (108 Prozent) müssten den Gürtel aufs Schmerzhafteste enger schnallen, um die geforderte Tilgung leisten zu können. Keine der Regierungen wird es wagen, ihrer Bevölkerung derartige Einschnitte zuzumuten. Defizitverfahren werden wie in der Vergangenheit auch eine leere Drohung bleiben. Am Ende hackt eine Krähe der anderen kein Auge aus."