Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu EU/Wirtschaftspolitik

REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu EU/Wirtschaftspolitik

Besonders der Vorschlag von der Leyens, die EU-Beihilferegeln aufzuweichen, sorgt bei den ärmeren Mitgliedsstaaten für Sorgenfalten. Sie fürchten, die reicheren Staaten - allen voran Deutschland - könnten ihre Finanzkraft nutzen, um sich einseitig Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. So wie es schon in der Energiekrise passiert ist. Deutschland und andere wohlhabende Staaten müssen sich klar sein darüber, dass die EU nur mit Teamplayern funktionieren kann. Und eine Chipfabrik oder ein Fotovoltaikhersteller im Nachbarland ist immer noch besser als in China./yyzz/DP/zb