Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Feiertagen

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Feiertagen

"Trumps Zollpolitik, chinesische Überkapazitäten, demografiebedingter Fachkräftemangel und vom Klimawandel aufgezwungene Transformation stellen die deutsche Wirtschaft vor nie dagewesene Herausforderungen. Wer in dieser Situation die Meinung vertritt, eine zyklische Fluktuation der jährlichen Arbeitszeit um ein bis zwei Tage sei eine unzumutbare Belastung für die deutschen Arbeitnehmer, streut den Menschen Sand in die Augen. Wenn wir gleichzeitig das Klima und unsere Wettbewerbsfähigkeit bewahren wollen, werden wir alle die Ärmel hochkrempeln und auch das ein oder andere Opfer bringen müssen."/yyzz/DP/stw