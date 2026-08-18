18.08.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Koalition in Thüringen

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Koalition in Thüringen:

"Das BSW ist auch durch eigenes Verschulden nach hoffnungsvollem Raketenstart auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit der Splitterparteien. Das liegt auch daran, dass der Wähler bei Wagenknecht nicht weiß, woran er eigentlich ist. Die Tragik Wagenknechts ist, dass sie zwar immer eine begnadete Oppositionsrednerin war, die den Finger in tatsächliche und vermeintliche Wunden legen konnten. Für wirkliche Veränderungen braucht es aber Regierungen mit stabilen und verlässlichen Partnern und um Koalitionen zu bilden, braucht es Kompromissbereitschaft. Daran ist Wagenknecht bisher immer gescheitert, und daran wird voraussichtlich auch jede Regierung scheitern, die sich auf BSW und AfD stützt. Denn beide Parteien funktionieren bisher ausschließlich in der Opposition."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street ging es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen