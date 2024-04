Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Kommunalwahlen in Polen

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Kommunalwahlen in Polen:

"Das Ergebnis der Kommunalwahlen ist ein Weckruf für den polnischen Regierungschef Tusk. Allein durch die Rückkehr zur einer pro-europäischen Politik lässt sich dauerhaft keine Machtbasis in Polen begründen. Wie in vielen postkommunistischen Ländern gibt es auch dort, gerade bei der Landbevölkerung, Ängste vor Überforderung und vor einer zu liberalen gesellschaftspolitischen Linie. Mit diesen Ängsten lässt sich immer noch Politik machen. Tusk und alle Politiker, die immer wieder von Europa und europäischen Werten reden, sollten bedenken, dass auch die Landbevölkerung zu Europa gehört. Diese Menschen wollen ihre Lebensweise, ihre Kirchennähe und ihre Traditionen bewahren. Auch sie berufen sich mit Fug und Recht auf europäische Werte und ärgern sich, wenn man in Brüssel oder Berlin diese Forderungen als Rückständigkeit abtut."/yyzz/DP/he